Pakistan: Innovazione tecnologica italiana per l'industria pakistana

26 Settembre 2024_ Il Console Generale d'Italia a Karachi, Danilo Giurdanella, ha partecipato all'inaugurazione di una nuova serie di motori diesel avanzati, i motori R24 FPT, progettati per ridurre l'impatto ambientale delle industrie in Pakistan. Questa iniziativa, promossa da Power Zone, mira a introdurre soluzioni energetiche sostenibili e innovative, rappresentando l'eccellenza del made in Italy nel settore. Giurdanella ha espresso la speranza di una presenza attiva di FPT Industrial, parte del Gruppo Iveco, in Pakistan per molti anni a venire. La notizia è stata riportata da thenews.com.pk. Il commercio tra Pakistan e Italia ha registrato una crescita significativa, con un surplus commerciale di 624,518 milioni di dollari nel 2023.