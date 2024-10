Pakistan: Intimidazioni e corruzione in Parlamento contro l'opposizione

18 Ottobre 2024_ I membri dell'opposizione pakistana hanno denunciato intimidazioni e offerte di corruzione da parte del governo per ottenere supporto su un controverso emendamento costituzionale. I legislatori del PTI hanno riferito di essere stati minacciati e di aver ricevuto proposte di pagamento fino a 3 miliardi di rupie per sostenere il progetto di legge. Durante le sedute del Parlamento, è emerso un clima di paura, con accuse di abduzioni di membri del PTI e pressioni da parte delle forze di sicurezza. La situazione ha sollevato interrogativi sulla legittimità delle azioni governative in un momento in cui si cerca un consenso su riforme costituzionali. La notizia è stata riportata da dawn.com. Le tensioni politiche in Pakistan continuano a crescere, con il governo che affronta critiche per il suo approccio nei confronti dell'opposizione e per le condizioni di sicurezza in regioni come Balochistan e Khyber Pakhtunkhwa.