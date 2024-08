Pakistan: Investimenti IT in crescita, ma gap con l'India resta significativo

21 Agosto 2024_ Il Pakistan ha ottenuto circa 10 milioni di dollari per le sue startup IT, mentre l'India ha raccolto 1 miliardo di dollari, evidenziando un notevole divario tra i due paesi nel settore. Le dichiarazioni del Primo Ministro Shahbaz Sharif sull'accelerazione del progetto del Parco Tecnologico di Islamabad rappresentano un importante stimolo per il settore. Progetti simili potrebbero portare benefici significativi, come dimostrato dall'Arfa Kareem Tower a Lahore, che ha rivitalizzato l'industria IT locale. Tuttavia, è necessaria una politica complessiva e un impegno per la meritocrazia per sostenere un'industria IT fiorente. La notizia è riportata da nation.com.pk. Il Pakistan deve affrontare sfide significative per attrarre talenti e investimenti, inclusa la necessità di infrastrutture specializzate e di un'educazione di alta qualità.