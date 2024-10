Pakistan: Ishaq Dar annuncia la crescita economica verso il G20

10 Ottobre 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Muhammad Ishaq Dar ha dichiarato che l'economia del Pakistan è sulla strada della crescita sostenibile per unirsi al club del G20. Durante il Pakistan-Saudi Business Forum a Islamabad, ha evidenziato gli sforzi del governo per la stabilità economica e il potenziale di investimento del paese. Dar ha ricordato che nel 2017 il Pakistan era diventato la 24ª economia mondiale, ma il processo è stato interrotto dalla pandemia di COVID-19 e da fattori interni ed esterni. Ha anche sottolineato l'importanza delle relazioni tra Pakistan e Arabia Saudita, ringraziando la leadership saudita per il supporto durante le recenti sfide economiche, come riportato da pakistantoday.com.pk. Il Vice Primo Ministro ha invitato gli investitori sauditi a partecipare a settori chiave come l'agricoltura e le energie rinnovabili, evidenziando il contributo della diaspora pakistana in Arabia Saudita allo sviluppo economico di entrambi i paesi.