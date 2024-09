Pakistan: Ishaq Dar smentisce l'isolamento internazionale del Paese

07 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Muhammad Ishaq Dar ha dichiarato che le affermazioni riguardanti l'isolamento internazionale del Pakistan sono state smentite grazie agli sforzi del Primo Ministro Shehbaz Sharif. Il Pakistan ha ottenuto un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ricevendo 182 voti, un notevole incremento rispetto al passato. Dar ha sottolineato l'impegno del Pakistan nel trattare questioni globali come Palestina, Kashmir e islamofobia durante il suo mandato al Consiglio. La notizia è stata riportata da app.com.pk. Inoltre, il governo pakistano sta lavorando per ripristinare i voli tra Pakistan e Regno Unito, un passo importante per la diaspora pakistana nel Paese.