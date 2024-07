Pakistan: ISI autorizzata a intercettare chiamate e messaggi per la sicurezza nazionale

10 Luglio 2024_ Il governo pakistano ha autorizzato l'Inter-Services Intelligence (ISI) a intercettare e tracciare chiamate e messaggi per prevenire reati contro la sicurezza nazionale. Le autorità federali hanno concesso all'ISI il potere di monitorare le comunicazioni in base al Telecommunications Act, che permette tale attività in nome della sicurezza nazionale. La misura è stata descritta come precauzionale e prioritaria a causa delle attuali minacce alla sicurezza nella regione. Il governo ha assicurato che queste operazioni saranno condotte nel rispetto della legge e senza violare i diritti dei cittadini. Lo riporta Pakistan Today. La decisione ha suscitato dibattiti politici, con alcuni che la sostengono come necessaria per la sicurezza e altri preoccupati per possibili abusi e violazioni delle libertà civili.