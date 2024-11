Pakistan: Islamabad e Pechino collaborano per la sicurezza dei cittadini cinesi

08 Novembre 2024_ Islamabad e Pechino hanno concordato una strategia congiunta per prevenire attacchi terroristici contro i cittadini cinesi che lavorano in Pakistan. La decisione è stata presa dopo un recente episodio di violenza che ha coinvolto due cittadini cinesi a Karachi, dove un guardiano di sicurezza è stato ferito. Durante un incontro tra il Ministro degli Interni Mohsin Naqvi e l'ambasciatore cinese Jiang Zaidong, è stata espressa la volontà di migliorare la sicurezza per i progetti cinesi, in particolare il Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC). La fonte di questa notizia è Pakistan Today. La sicurezza dei lavoratori cinesi è diventata una priorità per Islamabad, che ha affrontato critiche per la mancanza di protezione adeguata in un contesto di crescente violenza contro i cittadini cinesi nel paese.