Pakistan: Islamabad e Teheran cercano di rafforzare i legami diplomatici dopo le tensioni

31 Luglio 2024_ Pakistan e Iran stanno lavorando per rafforzare le loro relazioni diplomatiche dopo recenti tensioni dovute a scambi militari. La visita di Ishaq Dar, Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri pakistano, a Teheran per l'inaugurazione del Presidente eletto iraniano Masoud Pezeshkian segna un momento significativo nelle relazioni tra i due paesi. Nonostante la cancellazione della partecipazione del Primo Ministro Shehbaz Sharif per motivi di salute, la visita di Dar sottolinea l'impegno del Pakistan nel mantenere forti legami con l'Iran. Le recenti tensioni erano emerse a seguito di attacchi aerei reciproci, ma ora entrambi i paesi stanno cercando di de-escalare la situazione, come riportato da nation.com.pk. La comunità internazionale osserva con attenzione questi sviluppi, sperando in una risoluzione pacifica delle recenti controversie.