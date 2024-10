Pakistan: Islamabad e Ulaanbaatar rafforzano i legami bilaterali con una commissione congiunta

17 Ottobre 2024_ Pakistan e Mongolia hanno concordato di istituire una Commissione Ministeriale Congiunta per migliorare la cooperazione nei settori...

17 Ottobre 2024_ Pakistan e Mongolia hanno concordato di istituire una Commissione Ministeriale Congiunta per migliorare la cooperazione nei settori del commercio, turismo, agricoltura e minerario. L'accordo è stato raggiunto durante un incontro tra il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif e il suo omologo mongolo Luvsannamsrain Oyun-Erdene, avvenuto a Islamabad. Durante la riunione, Shehbaz ha proposto di dichiarare il 2025 come l'anno dell'Amicizia Pakistan-Mongolia per rafforzare i legami tra i due Paesi. Oyun-Erdene ha espresso il desiderio di costruire relazioni più forti attraverso sforzi congiunti. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Questo incontro segna un passo significativo verso una maggiore integrazione e collaborazione tra Pakistan e Mongolia, due nazioni con storie e culture distinte.