Pakistan: Islamabad esprime preoccupazione per l'escalation dei conflitti in Medio Oriente

03 Ottobre 2024_ Il Pakistan ha manifestato profonda preoccupazione per l'escalation delle ostilità tra Iran e Israele, esortando tutte le parti a dare priorità alla pace. Le tensioni sono aumentate dopo che l'Iran ha lanciato missili contro Israele in risposta all'assassinio di leader di Hamas e Hezbollah. Le autorità pakistane sono in allerta per le possibili ripercussioni di un conflitto su larga scala, data la vicinanza geografica tra Pakistan e Iran. Islamabad ha ribadito il suo sostegno a una soluzione diplomatica e ha chiesto all'ONU di intervenire per mantenere la pace nella regione, come riportato da tribune.com.pk. La situazione attuale solleva preoccupazioni per la stabilità del Pakistan, già influenzato da conflitti regionali e instabilità in Afghanistan. Le autorità sperano che le principali potenze possano prevenire un'escalation del conflitto tra Iran e Israele.