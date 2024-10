Pakistan: Islamabad ospiterà il 23° Consiglio dei Capi di Governo dell'Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione

12 Ottobre 2024_ Islamabad si prepara ad accogliere il 23° Consiglio dei Capi di Governo (CHG) dell'Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione...

