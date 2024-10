Pakistan: Islamabad richiede un miliardo di dollari al FMI per gestire le crisi economiche

25 Ottobre 2024_ Il Pakistan ha formalmente richiesto circa 1 miliardo di dollari al Fondo Monetario Internazionale (FMI) per accedere a un fondo destinato ai paesi a basso e medio reddito. Il Ministro delle Finanze, Muhammad Aurangzeb, ha confermato che il FMI ha già approvato un pacchetto di salvataggio di 7 miliardi di dollari per il paese, con ulteriori fondi disponibili attraverso il Resilience and Sustainability Trust (RST). Islamabad è anche in trattative con la Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) per migliorare il credito di un previsto Panda bond, segnando il primo ingresso del Pakistan nei mercati di capitale cinesi. La notizia è stata riportata da thenews.com.pk, evidenziando le sfide economiche del Pakistan, che ha affrontato una crisi di default e inflazione elevata negli ultimi anni.