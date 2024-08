Pakistan: Islamabad ricorda il Yaum-e-Istehsal e denuncia le violazioni in Kashmir

05 agosto 2024_ I leader pakistani, tra cui il Presidente Asif Ali Zardari e il Primo Ministro Muhammad Shehbaz Sharif, hanno commemorato il Yaum-e-Istehsal, sottolineando le violazioni dei diritti umani in Jammu e Kashmir occupato illegalmente dall'India. Durante le celebrazioni, è stato evidenziato che il 5 agosto segna cinque anni dall'inasprimento dell'occupazione indiana e dalla modifica dello status speciale della regione. I funzionari hanno ribadito il sostegno morale e politico del Pakistan alla lotta del popolo kashmiro per il diritto all'autodeterminazione, come previsto dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La notizia è riportata da thenews.com.pk. Il Pakistan continua a chiedere alla comunità internazionale di intervenire per fermare le violazioni dei diritti umani e garantire il rispetto delle risoluzioni ONU riguardanti il Kashmir.