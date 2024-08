Pakistan: Islamabad sostiene la richiesta di Teheran per un incontro straordinario dell'OIC dopo l'assassinio di Haniyeh

03 Agosto 2024_ Il Pakistan ha esteso il suo supporto alla richiesta dell'Iran per un incontro straordinario dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) in seguito all'assassinio del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran. Il Ministro degli Esteri pakistano, Ishaq Dar, ha confermato che Islamabad condivide le preoccupazioni di Teheran e ha condannato fermamente l'omicidio. Il Primo Ministro Shehbaz Sharif e l'Assemblea Nazionale del Pakistan hanno entrambi denunciato l'atto come una violazione del diritto internazionale. L'Iran ha chiesto la partecipazione del Pakistan all'incontro dell'OIC, al quale Islamabad parteciperà attivamente, come riportato da Pakistan Today. L'assassinio di Haniyeh, avvenuto in un contesto di crescente tensione regionale, ha suscitato forti reazioni in Iran, dove il leader supremo Ali Khamenei ha promesso una severa rappresaglia.