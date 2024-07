Pakistan: Islamabad tra riforme economiche e sfide sociali

8 Luglio 2024_ Islamabad sta cercando di bilanciare le relazioni con l'Occidente e l'Asia emergente, rendendo più trasparente la sua politica antiterrorismo. La città sta attuando dure condizioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI) per ottenere oltre 6 miliardi di dollari e stabilizzare l'economia, mentre aumenta la dipendenza da Cina e Arabia Saudita per investimenti. Nonostante alcune positive evoluzioni economiche, come la crescita delle esportazioni e delle rimesse, l'economia rimane stagnante. Le riforme energetiche e fiscali, sebbene dolorose, sono necessarie per contenere il deficit fiscale. Lo riporta dawn.com. Tuttavia, l'aumento dei prezzi dell'energia e delle tasse sta aggravando le disuguaglianze sociali, con proteste diffuse tra cittadini e imprese.