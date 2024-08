Pakistan: Jamaat-e-Islami chiede aiuti per le bollette elettriche e esenzioni fiscali

24 Agosto 2024_ Hafiz Naeemur Rehman, leader del Jamaat-e-Islami, ha sollecitato il governo del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) a fornire aiuti per le bollette elettriche e a esentare dalla tassazione la classe salariale. Durante una conferenza stampa a Peshawar, ha espresso preoccupazione per la situazione economica in deterioramento e ha chiesto un'estensione del sollievo già annunciato dalla provincia del Punjab a livello nazionale. Rehman ha anche criticato i produttori indipendenti di energia per gli abusi nei confronti della popolazione e ha annunciato uno sciopero nazionale per il 28 agosto contro le bollette elevate e le politiche governative. La notizia è riportata da thenews.com.pk. Il leader ha inoltre sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica, citando un recente attacco a Rahimyar Khan che ha causato la morte di 12 poliziotti.