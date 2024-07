Pakistan: Jamaat-e-Islami chiede la liberazione dei manifestanti e propone una commissione giudiziaria

27 Luglio 2024_ Il leader di Jamaat-e-Islami, Hafiz Naeemur Rehman, ha dichiarato che non sono necessarie nuove elezioni in Pakistan e ha chiesto la liberazione immediata dei manifestanti arrestati dalla polizia. Durante un sit-in a Rawalpindi, ha proposto l'istituzione di una commissione giudiziaria basata sulle prove di Form 45 per rimuovere coloro che sono stati imposti tramite Form 47. Rehman ha criticato le attuali autorità, affermando che hanno causato divisioni tra i cittadini e ha chiesto una riduzione delle spese pubbliche per alleviare il peso economico sui cittadini. La notizia è riportata da pakistantoday.com.pk. Jamaat-e-Islami è un partito politico islamico in Pakistan, noto per le sue posizioni conservatrici e per la sua opposizione alle politiche del governo attuale.