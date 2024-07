Pakistan: Jamaat-e-Islami continua la protesta contro le bollette elettriche

26 Luglio 2024_ Jamaat-e-Islami, guidata da Hafiz Naeemur Rehman, ha intensificato la sua protesta a Rawalpindi contro le elevate bollette elettriche e le politiche governative, promettendo di non fermarsi fino a quando non verranno soddisfatte le loro richieste. La manifestazione, inizialmente avviata a Islamabad, è stata spostata su Murree Road a causa di blocchi stradali. Il governo ha risposto formando un comitato di tre membri per negoziare con il partito, ma i manifestanti chiedono misure immediate come la chiusura di alcuni produttori indipendenti di energia (IPP) e la riduzione delle tasse sulle bollette. La notizia è riportata da samaa.tv. La protesta mira a rappresentare le istanze di milioni di cittadini pakistani colpiti da un sistema economico sempre più insostenibile.