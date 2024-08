Pakistan: Jamaat-e-Islami continua la protesta contro l'inflazione e le tariffe energetiche

31 Luglio 2024_ La Jamaat-e-Islami (JI) ha prolungato il suo sit-in contro l'inflazione e l'aumento delle tariffe energetiche, giunto al sesto giorno, mentre il governo cerca di rispondere alle richieste dei manifestanti. Il vice emiro della JI, Liaquat Baloch, ha dichiarato che il comitato tecnico del governo ha chiesto più tempo per affrontare le richieste, ma ha avvertito che la JI interromperà i negoziati se non ci sarà un atteggiamento serio. La JI ha presentato dieci condizioni, tra cui la revisione dei contratti con i produttori indipendenti di energia (IPP) e la riduzione delle tasse sui prodotti petroliferi. La notizia è riportata da geo.tv. La JI ha anche pianificato ulteriori manifestazioni in tutto il paese, evidenziando le difficoltà economiche che la popolazione sta affrontando.