Pakistan: JUI-F non sostiene Qazi Faez Isa nella riforma costituzionale

27 Settembre 2024_ Abdul Ghafoor Haideri, Segretario Generale del Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) e membro dell'Assemblea Nazionale, ha annunciato che il suo partito non supporterà il Giudice Qazi Faez Isa nel processo di emendamento costituzionale in corso. Questa decisione segna una chiara posizione del JUI-F, un partito politico pakistano noto per la sua influenza religiosa e politica. La posizione di Haideri potrebbe avere ripercussioni significative sul dibattito politico attuale riguardante le riforme costituzionali in Pakistan. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il JUI-F è un partito sunnita che gioca un ruolo importante nella politica pakistana, spesso coinvolto in questioni legate alla legge islamica e ai diritti civili.