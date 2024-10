Pakistan: JUI-F propone modifiche al pacchetto costituzionale del governo

11 Ottobre 2024_ Il leader del Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), Maulana Fazlur Rehman, ha espresso la sua disponibilità a sostenere il pacchetto costituzionale del governo, a condizione che vengano accolte le proposte del suo partito. Durante un incontro con i giornalisti a Islamabad, Fazl ha sottolineato l'importanza di un consenso tra le forze politiche per migliorare il progetto di legge. Il pacchetto mira a istituire una corte costituzionale federale e a fissare il mandato del Capo della Giustizia del Pakistan a tre anni. Fazl ha dichiarato che il suo partito potrebbe votare a favore del pacchetto se le sue richieste venissero considerate, come riportato da Pakistan Today. La questione delle modifiche costituzionali è di grande rilevanza in Pakistan, dove il dibattito politico è spesso acceso e le alleanze tra i partiti sono cruciali per la stabilità del governo.