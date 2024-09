Pakistan: La Banca Centrale riceve 1,03 miliardi di dollari dal FMI

28 Settembre 2024_ La State Bank of Pakistan (SBP) ha annunciato di aver ricevuto 1,03 miliardi di dollari dall'International Monetary Fund (IMF) come prima tranche della facility di finanziamento esteso. Questo afflusso di capitali è atteso per rafforzare le riserve valutarie del Pakistan e sostenere la posizione finanziaria del paese nei prossimi mesi. La misura è parte di un accordo più ampio con il FMI, volto a stabilizzare l'economia pakistana in un periodo di difficoltà. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. L'IMF è un'organizzazione internazionale che fornisce assistenza finanziaria e consulenza ai paesi in difficoltà economica.