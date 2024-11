Pakistan: La Banca Centrale riduce il tasso d'interesse al 15% per stimolare l'economia

04 Novembre 2024_ La State Bank of Pakistan ha abbassato il tasso d'interesse di riferimento di 250 punti base, portandolo al 15%, segnando il quarto taglio consecutivo. Gli analisti prevedevano ulteriori riduzioni per sostenere una fragile economia, mentre l'inflazione è scesa a un livello a una cifra. Dalla scorsa estate, l'attività economica ha mostrato segni di stabilizzazione dopo un salvataggio dell'FMI, che ha approvato un pacchetto di aiuti da 7 miliardi di dollari. Nonostante i progressi, esperti come Mustafa Pasha avvertono che sono necessari ulteriori tagli per favorire una crescita sostenibile. La notizia è riportata da Pakistan Today. L'FMI ha previsto una crescita del PIL del Pakistan del 3,2% per l'anno fiscale che termina a giugno 2025.