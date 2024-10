Pakistan: La Chief Minister del Punjab propone collaborazione con l'India per combattere lo smog

31 Ottobre 2024_ La Chief Minister del Punjab, Maryam Nawaz, ha annunciato l'intenzione di scrivere al suo omologo indiano per proporre sforzi congiunti nella lotta contro lo smog. Durante una cerimonia per Diwali, ha anche presentato iniziative per le comunità minoritarie, tra cui l'emissione di carte d'identità speciali e la creazione di una Polizia Virtuale per le Minoranze. Inoltre, il governo del Punjab ha deciso di attuare un 'Green Lockdown' a Lahore per affrontare l'emergenza smog, imponendo divieti di costruzione e limitazioni per i mezzi di trasporto. La notizia è riportata da thenews.com.pk. Maryam Nawaz ha sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza delle minoranze e ha avviato progetti per migliorare le condizioni di vita nelle loro aree.