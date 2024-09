Pakistan: La corte blocca il caso di corruzione contro Imran Khan e sua moglie

09 Settembre 2024_ Una corte di responsabilità ha vietato al National Accountability Bureau (NAB) di perseguire un caso di corruzione contro l'ex primo ministro Imran Khan e sua moglie, Bushra Khan, ordinando il trasferimento del caso a un'altra corte. Il caso, noto come nuovo riferimento Toshakhana, riguarda un set di gioielli del valore di oltre 380.000 euro. La Corte Suprema del Pakistan ha recentemente ripristinato modifiche alle leggi anti-corruzione, limitando la giurisdizione del NAB a casi di corruzione superiori a 500 milioni di rupie. La notizia è stata riportata da Pakistan Today, evidenziando come le nuove modifiche possano influenzare anche altri casi di corruzione in corso contro Khan, che è considerato uno dei politici più popolari del Pakistan.