Pakistan: La Corte di Islamabad chiede chiarimenti sul processo militare di Imran Khan

13 Settembre 2024_ La Corte Alta di Islamabad ha richiesto chiarimenti all'Avvocato Generale del Pakistan riguardo alla possibilità di un processo militare per l'ex Primo Ministro Imran Khan nel caso del 9 maggio. Durante l'udienza della petizione di Imran, il giudice Miangul Hassan Aurangzeb ha sollevato interrogativi sulla custodia e sul processo militare potenziale. La petizione è stata presentata ai sensi dell'Articolo 199 della Costituzione, che consente alla corte di emettere un'ingiunzione quando non esiste un rimedio adeguato previsto dalla legge. L'avvocato di Imran, Ali Ijaz Buttar, ha sostenuto che il suo assistito non dovrebbe essere processato ai sensi della Legge sull'Esercito. La notizia è riportata da Pakistan Today. Imran Khan è un politico pakistano e leader del partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), che ha ricoperto la carica di Primo Ministro dal 2018 fino alla sua destituzione nel 2022.