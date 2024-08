Pakistan: La Corte di Islamabad solleva dubbi sulle sparizioni forzate

24 Agosto 2024_ La Corte Alta di Islamabad ha espresso preoccupazione riguardo al possibile coinvolgimento del governo nelle sparizioni forzate durante un'udienza su due fratelli scomparsi, legati all'ex leader dei social media del PTI, Azhar Mashwani. Il giudice Miangul Hassan Aurangzeb ha messo in discussione l'assenza di azioni da parte del governo, nonostante le assicurazioni dell'Avvocato Generale Aggiunto riguardo a contatti ad alto livello. Durante l'udienza, è emerso che nonostante le indagini e il geofencing, non sono state trovate informazioni utili. La fonte di questa notizia è dailytimes.com.pk. La Corte ha ordinato ulteriori indagini e ha convocato l'Inspector General della Polizia di Islamabad per chiarire la situazione riguardante un altro lavoratore del PTI scomparso, Faizan.