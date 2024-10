Pakistan: La Corte di Lahore blocca il verdetto finale sull'elezione interna del PTI

20 Ottobre 2024_ La Corte Alta di Lahore ha emesso un'ingiunzione che impedisce alla Commissione Elettorale del Pakistan di emettere un verdetto finale sul caso delle elezioni interne del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) fino al termine dell'udienza. Questa decisione arriva in un momento critico per il PTI, un partito politico fondato dall'ex primo ministro Imran Khan, che sta affrontando sfide interne significative. La Corte ha sottolineato l'importanza di garantire un processo equo e trasparente prima di qualsiasi decisione definitiva. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. La Commissione Elettorale del Pakistan è l'ente responsabile della supervisione delle elezioni nel paese, e il PTI è uno dei principali partiti politici, attualmente in una fase di riorganizzazione e contestazione interna.