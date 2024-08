Pakistan: La Corte di Lahore critica il trattamento diseguale dei partiti politici

09 Agosto 2024_ La Corte Alta di Lahore ha espresso preoccupazione per il trattamento diseguale riservato ai partiti politici, evidenziando le differenze tra Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) e Jamaat-e-Islami (JI). Il giudice Ali Baqar Najafi ha messo in discussione le recenti autorizzazioni concesse a JI per un raduno a Lahore, mentre la richiesta di PTI è stata negata. La corte ha richiesto al governo di fornire una spiegazione dettagliata delle sue azioni e di garantire che nessun partito politico venga discriminato. La questione è particolarmente rilevante in vista delle prossime elezioni, dove è fondamentale mantenere un campo di gioco equo per tutte le entità politiche. La notizia è riportata da Pakistan Today. La PTI è un partito politico fondato da Imran Khan, mentre la JI è un partito islamista che promuove una visione conservatrice della società.