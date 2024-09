Pakistan: La Corte di Lahore ordina il diritto delle donne a mantenere il nome del padre sui documenti

03 Settembre 2024_ La Corte Alta di Lahore ha stabilito che il governo pakistano deve consentire alle donne di mantenere il nome del padre sui loro documenti d'identità e passaporti, indipendentemente dal loro stato civile, entro tre mesi dalla sentenza. Tuttavia, il governo non ha ancora annunciato alcun cambiamento di politica, suscitando preoccupazioni tra gli attivisti per i diritti delle donne. Le proposte alternative, come l'aggiunta del nome degli ex mariti sui passaporti, sono state criticate come regressivi e inadeguati. La situazione evidenzia le sfide persistenti per i diritti delle donne in Pakistan, un paese che si colloca al 145° posto su 146 nel Global Gender Gap Index, come riportato da thenews.com.pk. La questione dei diritti delle donne è cruciale in un contesto in cui le libertà costituzionali e la dignità sono frequentemente violate.