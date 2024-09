Pakistan: La Corte di Lahore reintegra il generale Asim Munir Afsar alla guida di NADRA

11 Settembre 2024_ La Corte Alta di Lahore ha reintegrato il generale Asim Munir Afsar come Presidente dell'Autorità Nazionale per i Dati e la...

11 Settembre 2024_ La Corte Alta di Lahore ha reintegrato il generale Asim Munir Afsar come Presidente dell'Autorità Nazionale per i Dati e la Registrazione (NADRA). La sua nomina era stata annullata dal governo federale il mese scorso, suscitando il disappunto del Procuratore Generale. La Corte ha stabilito che il governo non ha fornito motivazioni sufficienti per la rimozione di Afsar, che era stato nominato a questo incarico nell'ottobre dello scorso anno. NADRA è l'ente responsabile della registrazione dei cittadini e della gestione dei dati biometrici in Pakistan. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. La decisione della Corte sottolinea l'importanza della trasparenza nelle nomine governative e il rispetto delle procedure legali.