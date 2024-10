Pakistan: La Corte Suprema accetta la revisione della sentenza sul voto dei parlamentari

04 Ottobre 2024_ La Corte Suprema del Pakistan ha accolto una petizione di revisione riguardante la sua sentenza del 2022, che stabiliva che i parlamentari non possono votare contro la linea del proprio partito. Un collegio di cinque giudici, guidato dal Capo Giudice Qazi Faez Isa, ha ripreso l'udienza della richiesta presentata dall'Associazione degli Avvocati della Corte Suprema (SCBA). La sentenza del 2022, che ha generato controversie, affermava che i voti dei parlamentari dissidenti non sarebbero stati conteggiati in specifiche circostanze. La SCBA ha contestato questa decisione, sostenendo che interferisce con la Costituzione. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. La questione riguarda l'interpretazione dell'Articolo 63-A della Costituzione, che disciplina la disqualifica dei parlamentari per defezione.