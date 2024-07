Pakistan: La Corte Suprema annulla la decisione dell'ECP sui seggi riservati al PTI

12 Luglio 2024_ In una significativa vittoria legale per il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), la Corte Suprema del Pakistan ha annullato la decisione...

12 Luglio 2024_ In una significativa vittoria legale per il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), la Corte Suprema del Pakistan ha annullato la decisione della Commissione Elettorale del Pakistan (ECP) di negare i seggi riservati al Sunni Ittehad Council (SIC), alleato del PTI. Il verdetto, annunciato dal giudice Mansoor Ali Shah, ha visto una maggioranza di 8-5 a favore del PTI. La Corte ha dichiarato incostituzionale la decisione dell'ECP di assegnare i seggi riservati alla coalizione di governo. Il PTI è stato riconosciuto come partito politico e invitato a presentare la lista dei candidati per i seggi riservati entro 15 giorni. Lo riporta Pakistan Today. La decisione ribalta l'ordine dell'Alta Corte di Peshawar che aveva sostenuto la decisione dell'ECP.