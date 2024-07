Pakistan: La Corte Suprema annuncerà il verdetto sul caso PTI in Punjab

12 Luglio 2024_ La Corte Suprema del Pakistan annuncerà venerdì il tanto atteso verdetto su un caso riguardante l'assegnazione dei seggi riservati al Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) nell'Assemblea del Punjab. Il caso è in sospeso dalle elezioni generali del 2018 e la decisione è attesa con grande interesse per le sue potenziali implicazioni politiche. Il PTI è un partito politico fondato da Imran Khan, ex primo ministro del Pakistan. L'Assemblea del Punjab è l'organo legislativo della provincia del Punjab, la più popolosa del Pakistan. Lo riporta Pakistan Today. La sentenza potrebbe influenzare significativamente l'equilibrio politico nella regione.