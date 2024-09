Pakistan: La Corte Suprema critica l'ECP per ritardi nell'attuazione delle sentenze

15 Settembre 2024_ La Corte Suprema del Pakistan ha espresso una forte critica all'Election Commission of Pakistan (ECP) per l'uso di 'tattiche...

15 Settembre 2024_ La Corte Suprema del Pakistan ha espresso una forte critica all'Election Commission of Pakistan (ECP) per l'uso di 'tattiche dilatorie' riguardo alla sentenza sui seggi riservati. Durante un'udienza, la corte ha sottolineato che non c'era ambiguità nella sua precedente decisione, che richiedeva l'attuazione immediata della sentenza sui seggi riservati. I giudici hanno evidenziato il fallimento dell'ECP nell'implementare la decisione della corte in modo tempestivo. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla trasparenza e l'efficienza dell'ECP, l'ente responsabile della supervisione delle elezioni in Pakistan. La notizia è riportata da Pakistan Today. La Corte Suprema continua a monitorare da vicino l'operato dell'ECP, sottolineando l'importanza di rispettare le decisioni giudiziarie per garantire la giustizia elettorale nel paese.