Pakistan: La Corte Suprema ordina il trasferimento dei fondi per le dighe al governo federale

17 Ottobre 2024_ La Corte Suprema del Pakistan ha ordinato il trasferimento dei fondi per le dighe al conto pubblico del governo federale. In un'udienza riguardante i fondi per le dighe Diamer Bhasha e Mohmand, la corte ha anche disposto la chiusura del conto precedentemente aperto presso la Corte Suprema. Inoltre, è stato richiesto di creare un sub-conto per facilitare la gestione dei fondi e accelerare il loro trasferimento. La corte ha chiarito che i fondi possono essere utilizzati per la costruzione delle dighe quando necessario. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. I fondi, ammontanti a circa 20 miliardi di rupie, erano stati depositati sotto la supervisione della Corte Suprema presso la State Bank.