Pakistan: La Corte Suprema respinge la petizione di revisione del PTI sulle elezioni interne

21 Ottobre 2024_ La Corte Suprema del Pakistan ha respinto la petizione di revisione presentata dal Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) riguardo alle elezioni interne del partito. Un collegio di tre membri, guidato dal Presidente della Corte Suprema Qazi Faez Isa, ha esaminato l'appello senza che venissero presentati argomenti validi. Durante l'udienza, il legale del PTI, Barrister Ali Zafar, ha sostenuto che il caso non poteva essere discusso a seguito della 26esima modifica costituzionale, ma il presidente della corte ha dichiarato di non essere a conoscenza delle modifiche. La corte ha confermato che non sono stati identificati errori nella decisione del 13 gennaio e ha quindi respinto la petizione. La notizia è riportata da Pakistan Today. Il Pakistan Tehreek-e-Insaf è un partito politico fondato da Imran Khan, ex Primo Ministro del Pakistan.