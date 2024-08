Pakistan: La crisi economica e il fenomeno della mendicità nel paese

26 Agosto 2024_ La situazione economica del Pakistan è critica, con un numero crescente di mendicanti che si stima raggiunga i 38 milioni, generando annualmente 42 miliardi di dollari, pari al 12% del PIL. Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha recentemente dichiarato che il paese non dovrebbe essere costretto a mendicare aiuti, sottolineando la vergogna di una potenza nucleare in tali condizioni. Tuttavia, la realtà è che la mendicità è diventata un marchio di fabbrica per il Pakistan, con gruppi organizzati che si dedicano a questa attività anche all'estero, in particolare in Arabia Saudita e Iraq. La fonte di queste informazioni è thenews.com.pk. La situazione è aggravata da politiche economiche inadeguate e da un esodo di aziende verso paesi come Dubai, evidenziando la necessità di riforme urgenti per affrontare la crisi.