25 Agosto 2024_ Un tragico incidente a Karachi ha sollevato interrogativi sulla capacità del Pakistan di garantire giustizia, dopo la morte di Iman Arif e della sua figlia di 22 anni, Natasha. Nonostante le accuse di omicidio colposo, il sospetto non è stato presentato in tribunale, alimentando il timore che le influenze economiche possano ostacolare il processo legale. La situazione è aggravata da precedenti casi di figure potenti che hanno evitato la giustizia, creando un clima di sfiducia nel sistema giudiziario. La fonte di queste informazioni è pakobserver.net. La questione mette in luce le disuguaglianze nel sistema legale pakistano, dove la giustizia sembra essere accessibile solo a chi può permettersela.