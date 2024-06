Pakistan: La lotta contro il terrorismo richiede un approccio unificato

27 Giugno 2024_ Il Pakistan ha compiuto significativi progressi nella lotta contro il terrorismo, ma la mancanza di volontà politica e di un approccio unificato ha ostacolato i risultati. Le operazioni di pulizia in aree come Waziristan e Swat hanno avuto successo, ma le riforme post-operazione sono state carenti. La recente operazione 'Azm-e-Istekham' ha generato confusione e critiche da parte dell'opposizione, evidenziando la necessità di un consenso nazionale. La mancanza di riforme nel sistema di giustizia penale e la politicizzazione delle leggi antiterrorismo rimangono problemi critici. Lo riporta geo.tv. È urgente un briefing completo in Parlamento e l'inclusione dei leader dell'opposizione nei comitati di vertice per migliorare la strategia contro il terrorismo.