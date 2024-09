24 Settembre 2024_ Recenti rapporti di Transparency International evidenziano che l'Esercito pakistano è l'istituzione più trasparente del Paese, mentre la polizia è accusata di abusi e violazioni dei diritti umani. Due incidenti, quello di Bhawalnagr e l'omicidio di un medico in custodia, hanno suscitato indignazione e messo in luce la necessità di riforme nella polizia. La popolazione esprime crescente sfiducia nei confronti delle forze dell'ordine, che spesso intimidiscono i cittadini invece di proteggerli. La fonte di queste informazioni è dailytimes.com.pk. È urgente che il governo pakistano introduca riforme indipendenti per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.