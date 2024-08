Pakistan: La PPP propone elezioni anticipate in caso di crisi governativa

18 Agosto 2024_ Il segretario generale del Partito del Popolo Pakistano (PPP), Nayyar Bokhari, ha suggerito che il Primo Ministro Shahbaz Sharif dovrebbe consigliare al Presidente di sciogliere l'Assemblea Nazionale e convocare elezioni anticipate se il governo è in pericolo. Questa proposta arriva in un contesto di crescente tensione politica, con il Ministro della Difesa Khawaja Asif che ha parlato di un possibile collasso costituzionale. Bokhari ha anche rivelato che il Presidente Asif Ali Zardari è disposto a mediare tra il governo e il partito di opposizione PTI, guidato dall'ex Primo Ministro Imran Khan, attualmente in carcere. La PPP, alleata del PML-N, sta cercando di ottenere maggiore influenza e risorse per i suoi legislatori, mentre il governo affronta proteste per l'aumento dei costi della vita, come riportato da brecorder.com. La situazione politica rimane instabile, con entrambe le parti che necessitano di alleanze strategiche per mantenere il potere.