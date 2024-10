Pakistan: La PTI annuncia opposizione alle modifiche costituzionali proposte dal governo

17 Ottobre 2024_ Il presidente della Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Barrister Gohar Khan, ha dichiarato che sette membri dell'Assemblea Nazionale della coalizione di governo voteranno contro le modifiche costituzionali proposte. Gohar ha affermato che i membri del governo temono di consultare i loro legislatori e di rispondere alle loro domande. Inoltre, ha rivelato che i membri del governo sono riluttanti a votare a favore delle modifiche, ritenendo che ciò andrebbe contro la loro coscienza. La notizia è stata riportata da Pakistan Today, evidenziando le tensioni politiche in corso in Pakistan riguardo alle riforme giudiziarie e costituzionali. La situazione è ulteriormente complicata dalla necessità di una maggioranza qualificata per approvare le modifiche, con il governo che sembra mancare di voti cruciali.