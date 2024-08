26 Agosto 2024_ La società pakistana continua a dimostrare resilienza e adattabilità nonostante le sfide politiche ed economiche attuali. Tuttavia, la crescente disinformazione sui social media rende più difficile affrontare le problematiche del paese. Il governo, sotto pressione del FMI, ha avviato riforme significative, tra cui la chiusura di 28 dipartimenti e l'eliminazione di 150.000 posti vacanti nella pubblica amministrazione. Queste misure sono viste come passi necessari per migliorare l'efficienza e ridurre le spese pubbliche, come riportato da thenews.com.pk. La speranza è che tali riforme possano portare a un reale cambiamento e a una ripresa economica sostenibile. La situazione attuale richiede un impegno serio da parte del governo per affrontare le disuguaglianze sociali ed economiche nel paese.