19 Settembre 2024_ Il vice primo ministro russo Alexei Overchuk ha espresso il suo sostegno per l'inclusione del Pakistan nel gruppo BRICS durante la sua visita a Islamabad. Overchuk ha discusso anche di come migliorare i legami commerciali tra Russia e Pakistan, evidenziando l'importanza della cooperazione economica. Questa visita segna un passo significativo nelle relazioni bilaterali, con l'obiettivo di rafforzare i legami strategici tra i due Paesi. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il BRICS è un gruppo di paesi emergenti che include Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, e l'inclusione del Pakistan potrebbe ampliare le opportunità di sviluppo economico per la nazione.