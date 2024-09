Pakistan: La SCBAP critica un nuovo decreto che modifica la legge sulla procedura della Corte Suprema

22 Settembre 2024_ La Supreme Court Bar Association of Pakistan (SCBAP) ha espresso forti obiezioni a un recente decreto che modifica il Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. I leader dell'associazione hanno descritto il decreto come un insulto diretto agli sforzi della comunità legale e una chiara sfida alla loro lotta per una giustizia equa. La SCBAP ha avvertito che tali modifiche minacciano l'indipendenza della magistratura e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Inoltre, l'associazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla crescente tensione tra Parlamento e Magistratura, avvertendo che potrebbe avere effetti devastanti sulla democrazia. La notizia è riportata da Pakistan Today. La SCBAP ha esortato tutti i soggetti coinvolti a proteggere l'indipendenza della magistratura e a mantenere il rispetto per la Costituzione.