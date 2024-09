Pakistan: La seconda fase del CPEC promette sviluppo economico e cooperazione energetica

20 Settembre 2024_ Il Primo Ministro Muhammad Shehbaz Sharif ha dichiarato che la seconda fase del Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC) contribuirà a trasformare l'economia del Pakistan, affrontando questioni di cooperazione energetica e sviluppo infrastrutturale. Durante un evento organizzato dall'Ambasciata cinese per celebrare il 75° anniversario della Cina, Sharif ha sottolineato l'importanza del progetto nel rafforzare i legami tra i due paesi. Ha anche ringraziato la leadership cinese per il supporto nello sviluppo economico del Pakistan, evidenziando le opportunità che il CPEC può creare per i cittadini di entrambi i paesi. La notizia è riportata da Pakistan Today. Il CPEC è un'iniziativa strategica che mira a migliorare le infrastrutture e le connessioni commerciali tra Cina e Pakistan, due nazioni che condividono un forte legame politico ed economico.