Pakistan: La vittoria di Trump potrebbe influenzare la sorte di Imran Khan

07 Novembre 2024_ I sostenitori dell'ex primo ministro pakistano Imran Khan sperano che la vittoria di Donald Trump possa portare alla sua liberazione, dopo un duro attacco contro il suo partito, il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), da parte del governo pakistano. Trump ha recentemente criticato il trattamento delle minoranze religiose in Bangladesh, suscitando l'attenzione dei sostenitori di Khan, che sperano in un suo intervento a favore dell'ex premier. Tuttavia, esperti come Michael Kugelman avvertono che l'interesse di Trump per Khan potrebbe non essere una priorità nella sua agenda politica. La notizia è riportata da dailypakistan.com.pk. La situazione di Imran Khan, ex primo ministro del Pakistan, è complessa, con il governo che ha intensificato le repressioni contro il suo partito in vista delle elezioni generali di febbraio.