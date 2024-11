Pakistan: Lahore soffoca nella smog mentre si apre la COP in Azerbaigian

11 Novembre 2024_ Lahore, in Pakistan, è nuovamente al centro dell'attenzione per la sua grave crisi di smog, con un indice di qualità dell'aria che ha superato il limite di pericolo. Questo avviene mentre i leader mondiali si riuniscono per la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP) a Baku, in Azerbaigian, per cercare soluzioni alla crisi climatica. La situazione è così critica che oltre 900 persone sono state ricoverate negli ospedali e molte scuole sono state chiuse. La provincia del Punjab, di cui Lahore è la capitale, sta affrontando una crisi di inquinamento che colpisce anche altre città come Multan, dove l'indice di qualità dell'aria si avvicina ai 2000. La notizia è riportata da thenews.com.pk. La COP rappresenta un'opportunità cruciale per affrontare le sfide climatiche, ma le promesse di finanziamento rimangono insufficienti rispetto ai bisogni dei paesi più vulnerabili come il Pakistan.