Pakistan: L'Ambasciata pakistana a Roma crea ostacoli per gli studenti in cerca di borse di studio

23 Settembre 2024_ L'Ambasciata pakistana a Roma ha annunciato che non attesterà i documenti per gli studenti che attendono i visti in Pakistan, creando difficoltà per coloro che desiderano iscriversi alle università italiane. La decisione, comunicata tramite i social media, ha suscitato preoccupazione tra gli studenti, poiché le università italiane richiedono documenti attestati per le domande di borse di studio. Gli studenti devono ora inviare i loro documenti a qualcuno già in Italia, aumentando il rischio di perdere opportunità di studio. La notizia è stata riportata da nation.com.pk, evidenziando la necessità di un intervento da parte delle autorità pakistane per facilitare l'accesso all'istruzione superiore in Italia. La situazione mette in luce le sfide burocratiche che gli studenti pakistani devono affrontare per realizzare i loro sogni accademici in un paese noto per la sua eccellenza educativa.